10-минутный разговор, который испортил дружеские отношения Стармера с Трампом

Вечером 18 января премьер Британии Кир Стармер провел 10-минутный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который охладил особые отношения двух стран.

Как пишет The Telegraph, Стармер находился в Чекерсе, отменив свои планы выступить с речью о стоимости жизни, чтобы напрямую ответить на попытку Трампа захватить Гренландию.

По словам источников, знакомых с содержанием разговора, премьер был «ясным и доброжелательным». Он подчеркнул, что угрожать союзникам пошлинами за сопротивление в связи с ситуацией в Гренландии неприемлемо. Трамп же почти не скрывал своего желания водрузить американский флаг на полуавтономной территории, принадлежащей Дании. Отмечается, что беседа была прервана на десятой минуте из-за запланированной ранее встречи.