Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?

Кямаля Алиева
00:42

Азербайджанцы все активнее инвестируют в недвижимость в Турции, и эта тенденция сохраняется уже более десяти лет. Как рассказал в интервью haqqin.az руководитель Ассоциации риелторов Азербайджана, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов, первые масштабные шаги в этом направлении были сделаны после 2011 года, когда в Баку прошли массовые выставки турецких девелоперов.

По его словам, Турция имеет четко определенный перечень стран, гражданам которых разрешено приобретать недвижимость.

«Азербайджан входит в этот список, исключение составляют лишь граждане Армении. Этот механизм был сформирован еще в 1970-х годах и со временем расширялся. Окончательное обновление произошло в 2011–2012 годах, после чего Турция вышла на первое место среди зарубежных направлений для инвестиций азербайджанцев. До этого лидирующие позиции занимала Россия. Однако девальвация маната в 2015–2016 годах значительно ускорила отток инвестиций в турецкую недвижимость. В разные годы в среднем от 400 до 700 граждан Азербайджана ежемесячно приобретали жилье за рубежом», — отметил Азадов.

Он сообщил, что сегодня в числе популярных направлений, помимо Турции, остаются Россия, Кипр, Греция, Германия, Великобритания и Израиль, а до 2022 года в этот список также входили Украина и Казахстан. Эксперт подчеркнул, что в Турцию в основном инвестируют обеспеченные граждане, уже имеющие несколько объектов недвижимости.

«Это люди, которые ищут новые, более устойчивые зарубежные каналы инвестирования. Среди причин популярности Турции — ее географическая близость, отсутствие языкового барьера, удобные банковские переводы, развитое авиасообщение, схожие климат и культура, а также наличие родственников и друзей, проживающих в стране. За последние 5–6 лет увеличилось число семей, которые приобретают недвижимость в Турции, чтобы их дети могли там учиться и, возможно, остаться жить», — сказал он, подчеркнув, что высокие арендные ставки делают такие инвестиции особенно выгодными.

По словам эксперта, одним из ключевых преимуществ турецкого рынка является развитая система сервисных и управляющих компаний. Он отметил, что в Турции недвижимость продают не сами застройщики, а брокерские и риелторские компании, которые затем полностью обслуживают объект — от подготовки квартиры к приезду владельца до сдачи в аренду, ремонта и управления. Азадов добавил, что в Азербайджане подобная практика практически отсутствует.

«Еще одним важным фактором является государственная защита прав собственности. Покупатель получает купчую уже на стадии строительства. Банки контролируют процесс возведения объектов, техническое качество и целевое использование кредитов, что значительно снижает риски. Существенно отличаются и стандарты сдачи жилья: в Азербайджане более 95% новостроек передаются с черновой отделкой, тогда как в Турции квартиры сдаются полностью отремонтированными, а в условиях высокой конкуренции даже меблированными», — отметил эксперт.

По его словам, развитая банковская система Турции позволяет иностранцам приобретать недвижимость на выгодных условиях. Он подчеркнул, что после завершения строительства у застройщиков часто остаются непроданные квартиры, и банки предлагают длительные рассрочки, что делает покупку еще более доступной.

«Именно совокупность этих факторов делает Турцию одним из самых привлекательных направлений для инвестиций азербайджанцев в недвижимость», — заключил Азадов.

