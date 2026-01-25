Антиукраинское заявление лидера немецкой оппозиции

Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель сделала заявление по вопросу возможного участия ее страны в украинском конфликте.

"Мы инвестировали в Украину более 70 миллиардов евро и поставляли им оружие. Мерц намекал на возможность отправки немецких солдат. Как можно так забывать историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?

Как мы можем так поступить? Как немецкое федеральное правительство может согласиться на подобное?

И еще одно: мы потребуем возврата этих миллиардов — плюс ремонт "Северного потока", - сказала Вайдель.

Также она заявила, что, когда ее партия «возьмет на себя ответственность за правительство, мы присоединимся к недавно созданному Совету мира Дональда Трампа».