USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

США допускают скорую встречу Путина и Зеленского

01:14 463

Вашингтонская администрация считает, что в скором времени может состояться встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским", - сказал собеседник Axios, добавив, что перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры.

"Мы думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому", - полагает он.

Как отмечает портал, в американской администрации считают, что трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли "настолько хорошо, насколько [в Вашингтоне] могли себе представить".

"Мы довольны тем, где мы сейчас находимся", - приводит Axios слова источника из числа американских официальных лиц.

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби на следующей неделе. Соответствующую публикацию он разместил в X.

"В пятницу и субботу США провели вместе с Украиной и Россией трехстороннюю встречу, которую любезно приняли у себя ОАЭ. Переговоры были очень конструктивными, были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби", - заявил Уиткофф. Он добавил, что администрация Трампа "намерена положить конец" войне.

23 января стало первым днем трехсторонних консультаций в Абу-Даби по безопасности. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как сообщило со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters, начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.

Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 2007
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 6774
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 12525
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 7508
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 957
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция
24 января 2026, 22:13 2597
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану? все еще актуально
24 января 2026, 12:04 9864
Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду видео
00:29 1956
В Сирии продлили перемирие
В Сирии продлили перемирие обновлено 00:26
00:26 1650
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран обновлено 22:07
24 января 2026, 22:07 12530
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
24 января 2026, 11:06 4736

ЭТО ВАЖНО

Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 2007
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 6774
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 12525
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 7508
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 957
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция
24 января 2026, 22:13 2597
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану? все еще актуально
24 января 2026, 12:04 9864
Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду видео
00:29 1956
В Сирии продлили перемирие
В Сирии продлили перемирие обновлено 00:26
00:26 1650
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран обновлено 22:07
24 января 2026, 22:07 12530
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
24 января 2026, 11:06 4736
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться