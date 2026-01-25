Польша создаст крупнейшую в Европе систему защиты от дронов

Польша готовится к созданию крупнейшей в Европе системы противодействия дронам. Контракт на строительство комплекса будет подписан в ближайшие дни, сообщает Le Monde со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша.

«Переговоры между Польским агентством вооружений и консорциумом, созданным для этого проекта, уже завершены», — отметил министр.

Стоимость развертывания «противодронного щита» на восточной границе страны оценивается примерно в 2 миллиарда евро. Система будет сочетать вооружения польских производителей и зарубежные технологии.

Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в прошлом году уже был подписан контракт с турецкой группой Anduril на поставку средств «электронной защиты», а норвежская компания Kongsberg также участвует в переговорах по проекту.

Система призвана защитить страну от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов и усилить безопасность границ.