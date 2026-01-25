Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов

В Азербайджане задержан один из лидеров ОПГ «Далтонов» — одной из самых жестоких уличных банд Турции, состоящей преимущественно из подростков и молодежи. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью стамбульской полиции в координации с правоохранительными органами Азербайджана.

По данным турецких СМИ, гражданин Туркменистана Интизар Бабаниязов, известный под прозвищем «Далтон Интизар», занимался смешанными единоборствами и участвовал в нелегальных боях. Он играл значительную роль в деятельности зарубежных структур группировки.