Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов

Эльяс Шафиев, собкор
03:17 718

В Азербайджане задержан один из лидеров ОПГ «Далтонов» — одной из самых жестоких уличных банд Турции, состоящей преимущественно из подростков и молодежи. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью стамбульской полиции в координации с правоохранительными органами Азербайджана.

По данным турецких СМИ, гражданин Туркменистана Интизар Бабаниязов, известный под прозвищем «Далтон Интизар», занимался смешанными единоборствами и участвовал в нелегальных боях. Он играл значительную роль в деятельности зарубежных структур группировки.

Турецкие правоохранительные органы установили, что Бабаниязов находится в Азербайджане, после чего для его задержания была направлена специальная оперативная группа. Гангстер был задержан и после завершения необходимых юридических процедур экстрадирован в Турцию.

Сообщается, что находясь в Азербайджане, он через интернет угрожал турецким бизнесменам и вымогал у них деньги, а также отдавал указания о вооруженных нападениях на конкурирующие преступные группировки.

Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 1451
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 12808
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 2548
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 6864
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 13046
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 7649
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 1208
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция
24 января 2026, 22:13 2783
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану? все еще актуально
24 января 2026, 12:04 9993
Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду видео
00:29 2369

