Запрет Нетаньяху президенту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу Вашингтона разрешить президенту Ицхаку Герцогу представлять Израиль на церемонии создания Совета мира, которую президент США Дональд Трамп провел на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил журналист 12-го канала ИТВ Барак Равид.

По данным Равида, так как сам Нетаньяху на мероприятии отсутствовал, Белый дом предлагал, чтобы Герцог был израильским представителем на церемонии и сидел на сцене рядом с другими лидерами. Согласно публикации журналиста, между офисом Нетаньяху и Белым домом прошло несколько раундов переговоров в попытке достичь договоренности, и эти переговоры продолжались до последнего момента, однако Нетаньяху настоял на своем и отказался одобрить участие Герцога.

В результате Израиль остался без официального представительства на международном мероприятии.