Создается «британское ФБР»

Правительство Великобритании объявило о планах создать Национальную полицейскую службу, которую британские СМИ назвали «британским ФБР», сообщает Reuters.
Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью и стать частью крупнейшей реформы британской полиции за десятилетия.
Согласно плану, в единую службу предполагается свести функции Национального агентства по борьбе с преступностью, которое занимается, в частности, тяжкими формами оргпреступности (включая наркоторговлю и торговлю людьми), с рядом иных общенациональных направлений, включая контртеррористическую деятельность и отдельные национальные полицейские функции.
Руководить новой системой должен национальный комиссар по преступности, который станет самым высокопоставленным полицейским чиновником Великобритании.
Ожидается, что параллельно власти намерены сократить число полицейских формирований (в Англии и Уэльсе сейчас их 43), объясняя это экономией средств и повышением эффективности управления.
британское правительство обещает представить подробности реформы в ближайшие дни.