Создается «британское ФБР»

Правительство Великобритании объявило о планах создать Национальную полицейскую службу, которую британские СМИ назвали «британским ФБР», сообщает Reuters.

Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью и стать частью крупнейшей реформы британской полиции за десятилетия.

Согласно плану, в единую службу предполагается свести функции Национального агентства по борьбе с преступностью, которое занимается, в частности, тяжкими формами оргпреступности (включая наркоторговлю и торговлю людьми), с рядом иных общенациональных направлений, включая контртеррористическую деятельность и отдельные национальные полицейские функции.

Руководить новой системой должен национальный комиссар по преступности, который станет самым высокопоставленным полицейским чиновником Великобритании.

Ожидается, что параллельно власти намерены сократить число полицейских формирований (в Англии и Уэльсе сейчас их 43), объясняя это экономией средств и повышением эффективности управления.

британское правительство обещает представить подробности реформы в ближайшие дни.

