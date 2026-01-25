Дочь в ответе за отца

Университет Эмори (Emory University, один из лучших исследовательских вузов США, известный программами в медицине, праве и бизнесе) уволил Фатеме Ардешир-Лариджани, дочь находящегося под санкциями США секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом университет подтвердил изданию Iran International на фоне растущих призывов к ее увольнению.

«Врач, являющаяся дочерью высокопоставленного иранского государственного чиновника, больше не является сотрудником Эмори», — заявил Институт онкологии Уиншип при университете Эмори, где работала Лариджани, в ответ на запрос Iran International.

«Поскольку это кадровый вопрос, мы не можем предоставить дополнительную информацию», — добавили в университете.

На прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, которого в США считают одним из координаторов силового реагирования на протесты в стране.

Университет Эмори не уточнил, было ли увольнение связано с американскими санкциями, однако заявил, что его «сотрудники принимаются на работу в полном соответствии с законами штата и федеральным законодательством, а также другими применимыми требованиями».

Ардешир-Лариджани занимала должность ассистент-профессора на кафедре гематологии и медицинской онкологии в медицинской школе Эмори. Страница с ее биографией на сайте университета удалена после увольнения в субботу.

Ранее на этой неделе член палаты представителей США Бадди Картер (штат Джорджия) призвал к отстранению Ардешир-лариджани от работы в Университете Эмори и к отзыву ее медицинской лицензии штата Джорджия. В письме университету и Медицинскому совету штата Джорджия Картер написал, что Лариджани «недавно и публично выступал за насилие в отношении американцев и союзников США», и заявил, что продолжение работы его дочери с пациентами в Соединенных Штатах неприемлемо.

«Врачам доверяется доступ к пациентам, конфиденциальная личная информация и принятие критически важных медицинских решений», — написал Картер, добавив, что допуск человека с близкими семейными связями с высокопоставленным иранским силовым чиновником к такой должности создает риски для доверия пациентов, институциональной целостности и национальной безопасности.