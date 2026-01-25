USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Дочь в ответе за отца

09:38 148

Университет Эмори (Emory University, один из лучших исследовательских вузов США, известный программами в медицине, праве и бизнесе) уволил Фатеме Ардешир-Лариджани, дочь находящегося под санкциями США секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом университет подтвердил изданию Iran International на фоне растущих призывов к ее увольнению.

«Врач, являющаяся дочерью высокопоставленного иранского государственного чиновника, больше не является сотрудником Эмори», — заявил Институт онкологии Уиншип при университете Эмори, где работала Лариджани, в ответ на запрос Iran International.

«Поскольку это кадровый вопрос, мы не можем предоставить дополнительную информацию», — добавили в университете.

На прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, которого в США считают одним из координаторов силового реагирования на протесты в стране.

Университет Эмори не уточнил, было ли увольнение связано с американскими санкциями, однако заявил, что его «сотрудники принимаются на работу в полном соответствии с законами штата и федеральным законодательством, а также другими применимыми требованиями».

Ардешир-Лариджани занимала должность ассистент-профессора на кафедре гематологии и медицинской онкологии в медицинской школе Эмори. Страница с ее биографией на сайте университета удалена после увольнения в субботу.

Ранее на этой неделе член палаты представителей США Бадди Картер (штат Джорджия) призвал к отстранению Ардешир-лариджани от работы в Университете Эмори и к отзыву ее медицинской лицензии штата Джорджия. В письме университету и Медицинскому совету штата Джорджия Картер написал, что Лариджани «недавно и публично выступал за насилие в отношении американцев и союзников США», и заявил, что продолжение работы его дочери с пациентами в Соединенных Штатах неприемлемо.

«Врачам доверяется доступ к пациентам, конфиденциальная личная информация и принятие критически важных медицинских решений», — написал Картер, добавив, что допуск человека с близкими семейными связями с высокопоставленным иранским силовым чиновником к такой должности создает риски для доверия пациентов, институциональной целостности и национальной безопасности.

Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 149
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 2074
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по по правам человека в Иране
04:40 2668
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 4625
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 3732
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 13680
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 5118
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 7104
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 14978
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 8066
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 2290

ЭТО ВАЖНО

Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 149
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 2074
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысяч расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по по правам человека в Иране
04:40 2668
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 4625
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 3732
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 13680
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 5118
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 7104
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ?
Чего достигли стороны на переговорах в ОАЭ? обновлено 01:59
01:59 14978
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
24 января 2026, 14:43 8066
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
Почему азербайджанцы все чаще инвестируют в недвижимость в Турции?
00:42 2290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться