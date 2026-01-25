USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Премьер Чехии: Никаких самолетов для Украины

09:59 1060

Чехия не будет поставлять в Украину самолеты L-159, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом передает новостной портал Idnes.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Чехии генерал Карел Ржехка допустил, что военные могли бы передать Украине четыре самолета L-159. До этого министр обороны страны Яромир Зуна утверждал, что армия не может позволить себе лишиться их.

«Никаких L-159 нет и не будет. Этот вопрос закрыт», — заявил в ответ Бабиш.

Премьер-министр добавил, что Ржехка «сделал бы лучше, если бы промолчал». По словам Бабиша, это «ненормально», что главком армии выступает против министра обороны.

В середине января о готовности поставить Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, но ранее допускал возможность передачи Украине L-159. Через несколько дней эту идею отверг Бабиш. Свою позицию он объяснил, сославшись на слова министра о том, что самолеты необходимы собственной армии.

