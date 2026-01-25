Москва пошла в отказ?

Российской делегации на переговорах в Абу-Даби пришлось согласиться с позицией США по территориальным вопросам, отказавшись от первоначальных требований об уступках. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.
По информации издания, это произошло по итогам первого дня трехсторонних консультаций с участием Украины.
«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — приводит издание слова собеседника.
24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». По словам источника РБК-Украина, стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры «конструктивными». По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.