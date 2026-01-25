USD 1.7000
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Москва пошла в отказ?

10:14 2837

Российской делегации на переговорах в Абу-Даби пришлось согласиться с позицией США по территориальным вопросам, отказавшись от первоначальных требований об уступках. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.

По информации издания, это произошло по итогам первого дня трехсторонних консультаций с участием Украины.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — приводит издание слова собеседника.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». По словам источника РБК-Украина, стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры «конструктивными». По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

ЭТО ВАЖНО

Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 363
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 1458
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 2838
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 2829
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3056
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 3885
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 6626
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 4938
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 14097
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 6533
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 7246
