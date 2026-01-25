Москва пошла в отказ?

По информации издания, это произошло по итогам первого дня трехсторонних консультаций с участием Украины.

Российской делегации на переговорах в Абу-Даби пришлось согласиться с позицией США по территориальным вопросам, отказавшись от первоначальных требований об уступках. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — приводит издание слова собеседника.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». По словам источника РБК-Украина, стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры «конструктивными». По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.