Америке еще нужно время

В настоящее время в регионе находятся авианосец Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. Авиакрыло Abraham Lincoln включает самолеты F-35C, F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, ДРЛО E-2D Hawkeye, конвертопланы снабжения CMV-22B Osprey, а также вертолеты MH-60R/S. В регионе находятся две американские подлодки. В Иорданию переброшены истребители F-15E Strike Eagle. Всего на Ближнем Востоке сейчас более 100 американских истребителей. К операции против Ирана готовы десятки самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов. Также переброшены дополнительные средства ПВО/ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD, чтобы прикрыть силы США и союзников на фоне риска ответных ударов Ирана.

Израильский сайт «Мако» пишет, что, по израильской оценке, Соединенным Штатам требуется еще несколько дней, чтобы завершить развертывание сил в регионе.

На этом фоне 24 января командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль и провел встречу с начальником генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и рядом высокопоставленных офицеров. Утверждается, что обсуждались прежде всего Иран и координация в случае эскалации.

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста напряженности вокруг Ирана международные авиакомпании отменяют полеты на Ближний Восток. Европейский регулятор EASA выпустил бюллетень по рискам для гражданской авиации над Ираном: он действует до 16 февраля 2026 года (если не будет пересмотрен раньше).

Иранский чиновник в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что в случае атаки Тегеран «ответит со всей силой», а американские базы в регионе будут «легитимными целями». Reuters публиковало заявление иранского источника о том, что любую атаку Иран будет рассматривать как «полномасштабную войну». По данным сайта Iran International, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки.