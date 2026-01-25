USD 1.7000
В Дании бойкот американских товаров

11:04 456

Жители Дании массово отказываются от покупки товаров, произведенных в США, из-за политики президента Дональда Трампа в отношении Гренландии, сообщает Bloomberg.

Местные жители активно используют мобильные приложения под названием UdenUSA (в переводе — «Без США») и Made O'Meter, которые позволяют выявить американскую продукцию на прилавках магазинов.

По данным издания, приложение UdenUSA заняло первое место в списке бесплатных программ в датском App Store. Приложение позволяет сканировать штрих-код продукта и выяснить страну-производитель. Если продукт привезли из США, то он будет отмечен красным цветом. Сервис разработал 21-летний Йонас Пиппер вместе со школьным другом. Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». По его словам, сервис доступен на нескольких языках. Также разработчик пообещал в ближайшее время выпустить версию для Android.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию. По его словам, остров «окружен» российскими и китайскими военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. На следующий день американский президент встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам министра обороны и заместителя премьер-министра Дании Троэльса Лунда, переговоры по Гренландии привели к улучшению ситуации вокруг острова, однако у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства.

Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 369
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 1460
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 2840
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 2836
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3057
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 3888
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 6629
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 4940
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 14099
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 6534
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 7246

