В Дании бойкот американских товаров

По данным издания, приложение UdenUSA заняло первое место в списке бесплатных программ в датском App Store. Приложение позволяет сканировать штрих-код продукта и выяснить страну-производитель. Если продукт привезли из США, то он будет отмечен красным цветом. Сервис разработал 21-летний Йонас Пиппер вместе со школьным другом. Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». По его словам, сервис доступен на нескольких языках. Также разработчик пообещал в ближайшее время выпустить версию для Android.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию. По его словам, остров «окружен» российскими и китайскими военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. На следующий день американский президент встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам министра обороны и заместителя премьер-министра Дании Троэльса Лунда, переговоры по Гренландии привели к улучшению ситуации вокруг острова, однако у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства.