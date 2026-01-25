В Москве «воюют» с памятной табличкой Политковской

Памятная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, пропала в четвертый раз.
«Радио Свобода» передает, что последнюю неделю активисты регулярно вешают новые таблички из бумаги и пенокартона, но неизвестные каждый день снимают их с фасада дома.
Первый раз мемориальную доску Политковской разбили 18 января. Впоследствии суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей Александра Филиппова, которого обвинили в уничтожении доски – его признали виновным в мелком хулиганстве. Активисты повесили новую табличку, которую сорвали спустя сутки, после чего на доме появилась новая мемориальная доска, но и ее также сорвали. В «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что «к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами».
По делу об убийстве Политковской были осуждены экс-подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году.