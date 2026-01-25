В Москве «воюют» с памятной табличкой Политковской

Памятная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, пропала в четвертый раз.

«Радио Свобода» передает, что последнюю неделю активисты регулярно вешают новые таблички из бумаги и пенокартона, но неизвестные каждый день снимают их с фасада дома.