Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран

В Москве «воюют» с памятной табличкой Политковской

11:26

Памятная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, пропала в четвертый раз.

«Радио Свобода» передает, что последнюю неделю активисты регулярно вешают новые таблички из бумаги и пенокартона, но неизвестные каждый день снимают их с фасада дома.

Первый раз мемориальную доску Политковской разбили 18 января. Впоследствии суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей Александра Филиппова, которого обвинили в уничтожении доски – его признали виновным в мелком хулиганстве. Активисты повесили новую табличку, которую сорвали спустя сутки, после чего на доме появилась новая мемориальная доска, но и ее также сорвали. В «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что «к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами».

По делу об убийстве Политковской были осуждены экс-подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году.

Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 372
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 1461
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 2847
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 2841
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3058
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 3890
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 6633
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 4943
Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран все еще актуально
24 января 2026, 22:07 14099
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 6536
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
24 января 2026, 15:17 7246

