Новые данные о жертвах протестов в Иране

Число погибших на протестах в Иране может превысить 22 тысячи, эти данные приводит базирующееся в США Агентство новостей правозащитников (Human Rights Activist News Agency, HRANA),

В настоящее время, по данным организации, подтверждена смерть 5 459 человек, гибель 17 031 расследуется. Кроме того, всего зафиксирован арест 40 887 человек, участвующих или как-то связанных с протестами в Иране. Из них более 325 - лица младше 18 лет.

В то же время британский журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Министерства здравоохранения Ирана передает, что в ходе подавления протестов за 8-9 января 2026 года могли погибнуть до 30 тысяч человек. Источники утверждают, что закончились мешки для трупов, а вместо машин скорой помощи использовали большегрузные фуры. При этом Time подчеркивает, что не смог независимо подтвердить число погибших в Иране.

Reuters со ссылкой на иранского чиновника ранее сообщал, что подтвержденное число погибших превысило 5000 (включая представителей силовых структур).

В заявлении HRANA также отмечается продолжение информационной блокады на всей территории исламской республики. Несмотря на сообщения некоторых проправительственных СМИ о 40-процентном восстановлении доступа в интернет, последние технические данные NetBlocks показывают, что общая продолжительность отключений интернета превысила 375 часов.