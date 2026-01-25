Диалог Вашингтона и Москвы «буксует»

USD 1.7000
Диалог России и США по «раздражителям» пока «пробуксовывает», заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка. Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном уже на протяжении определенного времени обозначается как раздражители», — сказал замминистра иностранных дел РФ.

Из этого, по словам Рябкова, проистекают несколько выводов. «Первый: мы не можем не модифицировать формат наших контактов с американской стороной», — пояснил замглавы МИД РФ. Как отметил Рябков, если первые два раунда переговоров проходили в третьих странах, то сейчас в силу того, что необходимо проделать значительную дополнительную подготовительную и «даже исследовательскую» работу в отношении того, «существуют ли какие-то пределы гибкости с американской стороны, есть ли база для дальнейших договоренностей», уровень контактов стал рабочим. Тем не менее они продолжаются, сказал Рябков.

Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале 2025 года в Стамбуле. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий. Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре отмечал, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много» и диалог с Вашингтоном идет не так быстро, как хотелось бы. В конце декабря Рябков рассказал, что Россия и США провели новую встречу, посвященную «взаимным раздражителям». Подвижки есть, но главные вопросы пока не решены, отметил он. Очередные контакты, по словам Рябкова, могут состояться весной, но точной даты пока нет.

Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 5657
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4043
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4356
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1253
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2051
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2436
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 4471
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3544
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 4471
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 7905
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 5674

