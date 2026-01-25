Диалог Вашингтона и Москвы «буксует»

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка. Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном уже на протяжении определенного времени обозначается как раздражители», — сказал замминистра иностранных дел РФ.

Из этого, по словам Рябкова, проистекают несколько выводов. «Первый: мы не можем не модифицировать формат наших контактов с американской стороной», — пояснил замглавы МИД РФ. Как отметил Рябков, если первые два раунда переговоров проходили в третьих странах, то сейчас в силу того, что необходимо проделать значительную дополнительную подготовительную и «даже исследовательскую» работу в отношении того, «существуют ли какие-то пределы гибкости с американской стороны, есть ли база для дальнейших договоренностей», уровень контактов стал рабочим. Тем не менее они продолжаются, сказал Рябков.

Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале 2025 года в Стамбуле. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий. Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре отмечал, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много» и диалог с Вашингтоном идет не так быстро, как хотелось бы. В конце декабря Рябков рассказал, что Россия и США провели новую встречу, посвященную «взаимным раздражителям». Подвижки есть, но главные вопросы пока не решены, отметил он. Очередные контакты, по словам Рябкова, могут состояться весной, но точной даты пока нет.