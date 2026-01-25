Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа

Отвечая на вопрос журналистов, Уолц заявил, что решение было принято еще на прошлой неделе: подразделения гвардии переведены на режим службы по линии штата, чтобы иметь возможность реагировать быстрее в случае ухудшения обстановки. По его словам, развертывание происходит в координации с офисом шерифа округа Хеннепин, Патрулем штата и другими ведомствами. Первой задачей Национальной гвардии станет помощь в обеспечении безопасности здания Уиппл — федерального объекта в Миннеаполисе. Это должно позволить местным правоохранительным органам высвободить ресурсы для работы на улицах города и поддержания порядка.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что Национальная гвардия штата задействована и находится на службе в Миннеаполисе на фоне протестов против действий федеральных иммиграционных служб и убийства ими местного жителя.

Уолц резко раскритиковал действия федеральных агентов, которые прибыли в Миннеаполис для проведения иммиграционных операций. Он заявил, что видел видеозапись недавней стрельбы, в которой был убит 37-летний Алекс Претти — гражданин США и медбрат в больнице для ветеранов, — и назвал официальную версию Министерства внутренней безопасности о «вооруженном сопротивлении» погибшего «нонсенсом».

По словам губернатора, федеральные силы «убили человека, создали хаос, разгоняли протестующих, применяли газ без разбора и затем покинули место происшествия», после чего последствия приходится устранять властям штата и города.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что массовое присутствие федеральных иммиграционных агентов делает город менее безопасным, и призвал президента США Дональда Трампа остановить их дальнейшее направление в город. В ответ Трамп обвинил руководство Миннеаполиса и Миннесоты в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, и что федеральные силы действуют исключительно в интересах безопасности.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм также выступила с критикой в адрес Уолца и Фрея, обвинив их в поддержке людей, нарушающих закон. На фоне происходящего власти Миннесоты подали иск против ряда федеральных ведомств, требуя предотвратить уничтожение доказательств по делу о стрельбе. Расследование гибели Алекса Претти продолжается.

7 января 2026 года в Миннеаполисе 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей, была застрелена сотрудником Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время федеральной операции по иммиграционному контролю. Федеральные власти заявили, что она пыталась сбить сотрудника, что вызвало стрельбу в целях самообороны. Эта версия официальных лиц оспаривается свидетелями и местными властями.