USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа

12:20 1255

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что Национальная гвардия штата задействована и находится на службе в Миннеаполисе на фоне протестов против действий федеральных иммиграционных служб и убийства ими местного жителя.

Отвечая на вопрос журналистов, Уолц заявил, что решение было принято еще на прошлой неделе: подразделения гвардии переведены на режим службы по линии штата, чтобы иметь возможность реагировать быстрее в случае ухудшения обстановки. По его словам, развертывание происходит в координации с офисом шерифа округа Хеннепин, Патрулем штата и другими ведомствами. Первой задачей Национальной гвардии станет помощь в обеспечении безопасности здания Уиппл — федерального объекта в Миннеаполисе. Это должно позволить местным правоохранительным органам высвободить ресурсы для работы на улицах города и поддержания порядка.

Уолц резко раскритиковал действия федеральных агентов, которые прибыли в Миннеаполис для проведения иммиграционных операций. Он заявил, что видел видеозапись недавней стрельбы, в которой был убит 37-летний Алекс Претти — гражданин США и медбрат в больнице для ветеранов, — и назвал официальную версию Министерства внутренней безопасности о «вооруженном сопротивлении» погибшего «нонсенсом».

По словам губернатора, федеральные силы «убили человека, создали хаос, разгоняли протестующих, применяли газ без разбора и затем покинули место происшествия», после чего последствия приходится устранять властям штата и города.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что массовое присутствие федеральных иммиграционных агентов делает город менее безопасным, и призвал президента США Дональда Трампа остановить их дальнейшее направление в город. В ответ Трамп обвинил руководство Миннеаполиса и Миннесоты в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, и что федеральные силы действуют исключительно в интересах безопасности.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм также выступила с критикой в адрес Уолца и Фрея, обвинив их в поддержке людей, нарушающих закон. На фоне происходящего власти Миннесоты подали иск против ряда федеральных ведомств, требуя предотвратить уничтожение доказательств по делу о стрельбе. Расследование гибели Алекса Претти продолжается.

7 января 2026 года в Миннеаполисе 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей, была застрелена сотрудником Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время федеральной операции по иммиграционному контролю. Федеральные власти заявили, что она пыталась сбить сотрудника, что вызвало стрельбу в целях самообороны. Эта версия официальных лиц оспаривается свидетелями и местными властями.

Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 5657
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4043
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4356
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1256
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2052
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2437
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 4472
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3546
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 4471
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 7907
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 5675

ЭТО ВАЖНО

Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 5657
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4043
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4356
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1256
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2052
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2437
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 4472
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3546
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 4471
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 7907
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 5675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться