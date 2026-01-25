USD 1.7000
Скалолаз покорил 500-метровый небоскреб без страховки

12:33 1045

Американский скалолаз Алекс Хоннольд поднялся на самый высокий небоскреб Тайваня, Тайбэй 101, без страховки и специального снаряжения, передает Associated Press.

Восхождение заняло около полутора часов. Когда Ханнольд достиг вершины, толпа, собравшаяся внизу, приветствовала его аплодисментами.

Высота небоскреба — 509 метров. Он насчитывает 101 этаж, его самая сложная часть — это 64 этажа средней секции, так называемые «бамбуковые короба», которые определяют характерный облик здания. Эта часть поделена на восемь сегментов, каждый из которых состоит из восьми этажей отвесного подъема с нависающими стенами, которые заканчиваются балконами. Во время восхождения Хоннольд поднялся по одному из углов небоскреба, используя небольшие L-образные выступы в качестве опор для ног, пишет Associated Press. Периодически ему приходилось обходить выступающие декоративные элементы небоскреба, подтягиваясь голыми руками.

Алекс Хоннольд известен своими экстремальными восхождениями без страховки. В 2017 году он поднялся на 900-метровую горную вершину Эль-Капитан в национальном парке Йосемити в Калифорнии.

Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 5659
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4044
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4356
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1256
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2053
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2437
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 4473
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3547
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 4471
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 7907
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 5675

