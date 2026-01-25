Скалолаз покорил 500-метровый небоскреб без страховки

Американский скалолаз Алекс Хоннольд поднялся на самый высокий небоскреб Тайваня, Тайбэй 101, без страховки и специального снаряжения, передает Associated Press.
Восхождение заняло около полутора часов. Когда Ханнольд достиг вершины, толпа, собравшаяся внизу, приветствовала его аплодисментами.
Высота небоскреба — 509 метров. Он насчитывает 101 этаж, его самая сложная часть — это 64 этажа средней секции, так называемые «бамбуковые короба», которые определяют характерный облик здания. Эта часть поделена на восемь сегментов, каждый из которых состоит из восьми этажей отвесного подъема с нависающими стенами, которые заканчиваются балконами. Во время восхождения Хоннольд поднялся по одному из углов небоскреба, используя небольшие L-образные выступы в качестве опор для ног, пишет Associated Press. Периодически ему приходилось обходить выступающие декоративные элементы небоскреба, подтягиваясь голыми руками.
Алекс Хоннольд известен своими экстремальными восхождениями без страховки. В 2017 году он поднялся на 900-метровую горную вершину Эль-Капитан в национальном парке Йосемити в Калифорнии.
