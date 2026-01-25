Россия бьет по энергетике и домам украинцев

«Только за эту неделю россияне выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет разных типов. Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Россия за неделю выпустила по Украине более 1,7 тыс. ударных дронов, 1,3 тыс. управляемых авиабомб и 69 ракет, главными целями атак остаются энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Вильнюсе.

Президент Украины добавил, что в Вильнюсе координируется с партнерами — Литвой и Польшей: «Работаем с каждым лидером, чтобы усиливать Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза идет из России, и именно наши народы понимают это лучше всех».

В Вильнюсе Владимир Зеленский проведет встречи с президентами Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким – в формате Люблинского треугольника. По результатам встречи ожидается совместная пресс-конференция в 17:00 по Киеву (19:00 по Баку). Также президенты трех стран вместе примут участие в церемониальных мероприятиях к 163-й годовщине Январского восстания – вооруженного выступления народов бывшей Речи Посполитой против царской России.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что без отопления после российской атаки на Киев в субботу находятся 1676 многоэтажных домов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и С-300, а также 102 ударными беспилотниками, около 70 из них — «шахеды». «Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о двух вражеских ракетах уточняется», — добавили военные.