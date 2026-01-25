USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Предложение Москвы по Запорожской АЭС

12:59 948

Москва настаивает, чтобы электроэнергию, которую производит захваченная РФ Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), Украина и Россия разделили между собой. Об этом сообщает Politico.

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сфокусирована на экономических вопросах, а также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Отмечается, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой крупнейшей в Европе станции.

Запорожская атомная электростанция захвачена РФ в марте 2022 года. В рамках мирных инициатив США предлагают формат совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. В январе этого года МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции. Ремонтные работы начались 18 января.

Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 5663
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4046
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4357
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1257
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2055
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2437
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 4475
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов
Вашингтон зачищает континент от иранских шпионов наш комментарий
04:54 3547
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране?
43 тысячи расстрелянных протестующих в Иране? что утверждает Международный центр по правам человека в Иране
04:40 4471
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
Операция турецкой полиции в Азербайджане: задержан гангстер Бабаниязов
03:17 7907
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 5675

