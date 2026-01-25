Предложение Москвы по Запорожской АЭС

Москва настаивает, чтобы электроэнергию, которую производит захваченная РФ Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), Украина и Россия разделили между собой. Об этом сообщает Politico.

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сфокусирована на экономических вопросах, а также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Отмечается, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой крупнейшей в Европе станции.

Запорожская атомная электростанция захвачена РФ в марте 2022 года. В рамках мирных инициатив США предлагают формат совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. В январе этого года МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции. Ремонтные работы начались 18 января.