Канаде и Китаю не страшны угрозы Трампа

В заявлении посольства говорится, что «здоровое и стабильное укрепление отношений между Китаем и Канадой отвечает общим интересам двух стран и способствует миру, стабильности, развитию и процветанию в мире».

Китай намерен укреплять отношения с Канадой в рамках стратегического партнерства в сфере экономики. Об этом заявили в посольстве КНР в Оттаве газете The Globe and Mail, комментируя предупреждения президента США Дональда Трампа ввести против Канады 100%-ные пошлины.

Ранее Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины против Канады, если та заключит торговую сделку с Китаем. Президент США считает, что Канада может стать «портом для выгрузки [товаров] из Китая». Премьер-министр Канады Марк Карни, которого Трамп в Truth Social назвал «губернатором», выступил с ответным заявлением. В видеообращении, выложенном в X, Карни напрямую США и Трампа не упомянул. Он отметил, что «в условиях угрозы из-за рубежа, с которой сталкивается [канадская] экономика, канадцы сделали выбор: сосредоточиться на том, что [могут] контролировать». «Мы не можем контролировать, что сделают другие страны. Но мы можем сами стать своим лучшим клиентом: покупайте канадское, стройте канадское. Вместе мы построим сильную Канаду».

В свою очередь канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан заявил в X, что Канада «не стремится к заключению соглашения о свободной торговле с Китаем». По его словам, стороны «достигли договоренностей по нескольким спорным вопросам, касающимся пошлин».

В январе Канада и Китай объявили о стратегическом партнерстве в сфере экономики. Как отмечает газета The Globe and Mail, премьер Канады в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей Карни разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.