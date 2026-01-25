Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС рассматривают возможность назначения специального посланника для ведения переговоров с Россией.

По словам Мартини, будучи президентом Финляндии, Стубб сочетает в себе твердость с прагматизмом: «Он Спрезидент Финляндии) открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов».

При этом Мариани заявил, что без единого политического мандата со стороны ЕС Стубб не будет обладать легитимностью и необходимыми рычагами влияния.