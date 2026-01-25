Методы Трампа не совпадают с российскими

«Трамп — опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса… Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Политики Европы не могут противостоять напористости Дональда Трампа, утверждает пресс-секретарь российского президента: «Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам».

Песков также прокомментировал публикацию Трампом переписок с европейскими политиками: «Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном. Но когда Макрон публиковал переписку с (президентом России Владимиром) Путиным, никто на дыбы не вставал».

По утверждению. Пескова, «все эти изменения — производная от двойных стандартов и лицемерия, которые доминировали в Европе на протяжении многих и многих десятилетий».