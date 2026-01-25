Подробности о резиденции, где проходили переговоры Россия-США-Украина

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби велись в резиденции Каср аш-Шати, которой нет на карте, сообщает ТАСС.

«В отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан, эта резиденция закрыта для посещений, не нанесена на карты и используется для важных дипломатических встреч», — говорится в материале.

Ранее в сети были опубликованы кадры со встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с руководителями делегаций России, США и Украины. На них президент ОАЭ беседует с делегациями в том же зале, где ранее проходила встреча, в частности, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Руанды Полем Кагаме.

Переговоры между США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января в закрытом режиме, без представителей прессы. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.