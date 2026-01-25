USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Подробности о резиденции, где проходили переговоры Россия-США-Украина

13:52 751

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби велись в резиденции Каср аш-Шати, которой нет на карте, сообщает ТАСС.

«В отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан, эта резиденция закрыта для посещений, не нанесена на карты и используется для важных дипломатических встреч», — говорится в материале.

Ранее в сети были опубликованы кадры со встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с руководителями делегаций России, США и Украины. На них президент ОАЭ беседует с делегациями в том же зале, где ранее проходила встреча, в частности, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Руанды Полем Кагаме.

Переговоры между США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января в закрытом режиме, без представителей прессы. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 265
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1506
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2135
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7703
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7404
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4544
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1957
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2740
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2862
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5267

ЭТО ВАЖНО

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 265
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1506
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2135
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7703
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7404
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4544
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1957
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2740
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2862
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться