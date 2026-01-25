USD 1.7000
О погоде на завтра: пасмурно и дожди

14:10 774

В понедельник, 26 января, в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами изморось, юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 6-10 тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Вечером в некоторых восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки, в горах возможен снег. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от -2° до +3, днем 8-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед.

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 266
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1510
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2136
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7703
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7406
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4544
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1957
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2740
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2862
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5268

