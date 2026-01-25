О погоде на завтра: пасмурно и дожди

В понедельник, 26 января, в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами изморось, юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 6-10 тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Вечером в некоторых восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки, в горах возможен снег. Умеренный западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от -2° до +3, днем 8-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед.