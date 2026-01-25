Американский десант в Туркменистане

На днях президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу в Ашхабаде с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и специальным посланником президента США в Южной и Центральной Азии, послом США в Индии Серджио Гором.
По сообщению туркменских СМИ, глава представительства США поблагодарил Турменистан за возможность проведения встреч. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение углублению взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами, «строящихся на принципах взаимоуважения, доверия и обоюдного понимания».
На встрече был отмечен «активный политический диалог» между Ашхабадом и Вашингтоном в последние годы. Отдельный акцент был сделан на торгово-экономическом партнерстве.
По сообщению посольства Туркменистана в США, стороны отметили многолетнее взаимодействие с крупными американскими компаниями и Туркмено-американским деловым советом.
В рамках визита в республику Гор также встретился с председателем Народного собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.