Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби

Украина и Соединенные Штаты обсуждали размещение сил из нейтральных стран в качестве миротворческого контингента в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования, сообщает The New York Times (NYT).

От кого исходило предложение и какую оценку ему дает Киев, издание не уточняет.

Утверждается, что мирный план из 20 пунктов в его нынешней вариации охватывает вопросы безопасности, восстановления Украины после войны, обмена пленными и другие вопросы. Несмотря на некоторый прогресс в последние месяцы, Украина и Россия по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым параметрам, пишет газета. В частности, Киев отказывается уступать территорию Донбасса, отмечает NYT. Москва настаивает на полном выводе ВСУ из региона.

Также Россия против размещения в Украине иностранного миротворческого контингента. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что если в Украине появятся войска НАТО, Россия не примет этого.