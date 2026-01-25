Месторождение Амулсар, второе по запасам золота в Армении, по оценкам, содержит более 73 тонн драгоценного металла. Оператором проекта выступает Lydian Armenia — армянское подразделение американо-канадской компании Lydian International. В феврале 2025 года правительство Армении утвердило инвестиционное соглашение, открывшее возможность экспорта добытого золота на международные рынки. Именно это решение премьер-министра Никола Пашиняна вызвало резкое неприятие в значительной части армянского общества. Для многих граждан оно стало символом окончательного разрыва между предвыборными обещаниями власти и ее реальной политикой. Пашинян, пришедший к власти под лозунгами защиты национальных интересов, суверенитета и справедливого управления ресурсами, фактически пошел по пути, который его критики называют отказом от этих принципов.

В последние месяцы в армянском медиапространстве активно обсуждаются тема разработки золотого месторождения Амулсар и политика правительства Никола Пашиняна в сфере недропользования. Поводом стали публикации, в том числе турецкого издания VeryansınTV, в которых утверждается, что в проекте усиливается участие иностранного капитала, включая компании из Турции.

Общественные деятели и эксперты указывают, что стратегическое месторождение передается в оборот по схеме, где госконтроль минимален, а выгоды для населения остаются неочевидными. Отсутствие широкого общественного обсуждения, закрытость условий соглашений и концентрация прав в руках узкого круга компаний воспринимаются как игнорирование воли народа. В этом контексте решения Пашиняна все чаще характеризуются как действия, идущие вразрез с интересами общества и ожиданиями, с которыми он получил мандат доверия.

По утверждению ряда публикаций, в капитале проекта появились новые зарубежные инвесторы, которые с 2025 года участвуют в финансировании модернизации и расширения рудника. Фактическая добыча, по неофициальным данным, началась весной 2025 года: из примерно 1,5 млн тонн руды было получено около 1 тонны чистого золота.

Ключевой элемент схемы реализации продукции — компания Global Mining Limited, основанная в 2020 году армянским предпринимателем Хачатуром Сукиасяном. Она, как утверждается, обладает эксклюзивным правом на покупку и экспорт всего объема добытого золота. Такая модель, по мнению критиков правительства, лишь усиливает ощущение, что национальные ресурсы используются в интересах узкой группы, а не всего общества, что напрямую противоречит заявленным целям «народной власти».

В экспертной среде также обсуждается версия, согласно которой часть золота в перспективе может поставляться по долгосрочным контрактам турецкой компании Anatolia Aurum A.Ş. — частному металлоторговому холдингу, специализирующемуся на переработке и дистрибуции драгоценных металлов. При этом конкретные условия возможных соглашений закрыты для общественности, что лишь усиливает недоверие к действиям правительства.

Отдельное внимание в Армении по-прежнему уделяется экологическим и социальным аспектам проекта Амулсар, которые ранее становились причиной массовых протестов и судебных разбирательств. Для многих граждан продолжение разработки стало свидетельством того, что Пашинян сознательно отказался от учета мнения местных жителей и гражданского общества, пожертвовав ими ради экономических и политических компромиссов. В итоге дискуссия вокруг Амулсара все чаще трактуется не просто как экономический спор, а как вопрос политической ответственности. Для значительной части армянского общества политика Никола Пашиняна в этом вопросе выглядит как предательство интересов народа и отказ от тех ценностей, на которых строилось его восхождение к власти.