Ограничения для российских дипломатов

В Европейском союзе вступили в силу новые ограничительные меры в отношении российских дипломатов, принятые в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

Российские дипломаты, сотрудники консульских учреждений и члены их семей теперь обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять о намерении поездки или транзита через государство-член ЕС, в котором у них отсутствует аккредитация. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС могут ввести для российских дипломатов требование получать разрешение на въезд на их территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.

«Цель этого обязательства - обеспечить информированность государств-членов на фоне все более враждебной разведывательной деятельности, поддерживающей агрессию России против Украины», - говорилось в обосновании решения Совета ЕС по итогам заседания 23 октября 2025 года.

По данным ЕС, свободное передвижение дипломатов по территории Шенгенской зоны за пределами страны аккредитации позволяло российским дипломатам «участвовать в тайной деятельности, такой как шпионаж и распространение дезинформации об агрессивной войне России против Украины с целью искажения общественного мнения».