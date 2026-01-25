USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Новый шаг Европы к полному отказу от российской нефти и газа

15:05 585

Евросоюз сделал еще один шаг к полному отказу от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. BBC пишет, что с этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах.

Эмбарго на продукты переработки российской нефти уже привело к падению цен на нее и заставило РФ вновь перестраивать свой нефтяной бизнес. Кроме того, отмечает BBC, через три месяца, в апреле, ЕС частично запретит покупать российский сжиженный газ, а в июне — трубопроводный по краткосрочным контрактам. В следующем году придет конец и поставкам по долгосрочным контрактам: сжиженного газа — с 1 января, трубопроводного — с 1 ноября 2027 года. После этого фактически единственным покупателем российской нефти и газа в Европе останется Венгрия. Нефть по трубопроводу «Дружба» через Украину получает венгерская компания MOL, которая помимо предприятий в Венгрии владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Словакии и крупнейшим НПЗ в Хорватии. Сейчас она готовится купить единственный НПЗ в Сербии у российской «Газпромнефти».

BBC отмечает, что Россия в декабре увеличила экспорт нефти почти на 10%, не в последнюю очередь потому, что ее собственные нефтеперерабатывающие заводы работают с перебоями из-за постоянных атак украинских беспилотников. В прошлом году Россия ежедневно продавала за рубеж около 3,5 млн баррелей. РФ пытается перенаправить часть морских поставок нефти в Китай, который покупает сырье не только для текущего потребления, но и активно наращивает запасы. В декабре, когда индийские заводы стали сторониться российской нефти в преддверии европейского эмбарго на произведенные из нее нефтепродукты, Китай на четверть увеличил импорт из России, свидетельствуют данные Vortexa. Весь год Китай покупал около 1,2 млн баррелей российской нефти в сутки, а в декабре увеличил закупки до 1,5 млн баррелей.

Европа надеется, что ее поставщики сумеют найти альтернативу российской нефти и продолжат поставлять бензин и другие нефтепродукты в прежних количествах и по прежним ценам. «Если новое ужесточение нефтегазовых санкций против России обойдется без потрясений для населения и бизнеса в 27 странах ЕС, Евросоюз получит очередное доказательство того, что ему всего за четыре года российского вторжения в Украину удалось почти полностью реализовать план полного отказа от российских нефти, угля и газа и лишить Кремль главного инструмента экономического и политического давления на Европу», - говорится в публикации BBC.

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 274
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1519
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2142
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7705
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7417
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4545
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1961
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2742
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2864
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5269

ЭТО ВАЖНО

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 274
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1519
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2142
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7705
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7417
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4545
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1961
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2742
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2864
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться