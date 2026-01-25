Новый шаг Европы к полному отказу от российской нефти и газа

Евросоюз сделал еще один шаг к полному отказу от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. BBC пишет, что с этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах.

Эмбарго на продукты переработки российской нефти уже привело к падению цен на нее и заставило РФ вновь перестраивать свой нефтяной бизнес. Кроме того, отмечает BBC, через три месяца, в апреле, ЕС частично запретит покупать российский сжиженный газ, а в июне — трубопроводный по краткосрочным контрактам. В следующем году придет конец и поставкам по долгосрочным контрактам: сжиженного газа — с 1 января, трубопроводного — с 1 ноября 2027 года. После этого фактически единственным покупателем российской нефти и газа в Европе останется Венгрия. Нефть по трубопроводу «Дружба» через Украину получает венгерская компания MOL, которая помимо предприятий в Венгрии владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Словакии и крупнейшим НПЗ в Хорватии. Сейчас она готовится купить единственный НПЗ в Сербии у российской «Газпромнефти».

BBC отмечает, что Россия в декабре увеличила экспорт нефти почти на 10%, не в последнюю очередь потому, что ее собственные нефтеперерабатывающие заводы работают с перебоями из-за постоянных атак украинских беспилотников. В прошлом году Россия ежедневно продавала за рубеж около 3,5 млн баррелей. РФ пытается перенаправить часть морских поставок нефти в Китай, который покупает сырье не только для текущего потребления, но и активно наращивает запасы. В декабре, когда индийские заводы стали сторониться российской нефти в преддверии европейского эмбарго на произведенные из нее нефтепродукты, Китай на четверть увеличил импорт из России, свидетельствуют данные Vortexa. Весь год Китай покупал около 1,2 млн баррелей российской нефти в сутки, а в декабре увеличил закупки до 1,5 млн баррелей.

Европа надеется, что ее поставщики сумеют найти альтернативу российской нефти и продолжат поставлять бензин и другие нефтепродукты в прежних количествах и по прежним ценам. «Если новое ужесточение нефтегазовых санкций против России обойдется без потрясений для населения и бизнеса в 27 странах ЕС, Евросоюз получит очередное доказательство того, что ему всего за четыре года российского вторжения в Украину удалось почти полностью реализовать план полного отказа от российских нефти, угля и газа и лишить Кремль главного инструмента экономического и политического давления на Европу», - говорится в публикации BBC.