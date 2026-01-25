Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии

Экс-глава Иракского Курдистана Масуд Барзани провел телефонный разговор с командующим «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлумом Абди.

В заявлении аппарата Барзани, поступившем в агентство Shafaq News, говорится, что «Масуд Барзани и Мазлум Абди… обменялись мнениями и взглядами по поводу последних новостей и развития ситуации в Сирии…»

В минувший четверг президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял Мазлума Абди и подчеркнул необходимость продолжения режима прекращения огня и перехода к диалогу в Сирии. Согласно заявлению, еще одной темой встречи стали риски и угрозы возрождения ИГИЛ и их влияние на безопасность и стабильность Сирии и региона в целом.

Ранее сообщалось, что 17 января в Эрбиле (столица Иракского Курдистана) состоялась встреча Масуда Барзани, Мазлума Абди и специального посланника президента США по Сирии Тома Баррака.