Американцы построят альтернативу «Турецкому потоку»

Предполагается, что новый трубопровод свяжет Боснию и Герцеговину с терминалом сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк и таким образом создаст альтернативу «Турецкому потоку», по которому в БиГ через Сербию поступает российский газ. На данный момент альтернативных источников газа у Боснии и Герцеговины нет. Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины официально приняло письмо о намерениях от американской компании AAFS Infrastructure and Energy, которое предусматривает строительство газопровода Southern Interconnection (Южное соединение), соединяющего БиГ с Хорватией. Об этом сообщает боснийское издание N1 со ссылкой на власти.

Письмо о намерениях AAFS Infrastructure and Energy также включает строительство газовых электростанций, расширение трубопровода Кладань-Тузла и модернизацию международных аэропортов Сараево и Мостар.

«Сегодня Федерация Босния и Герцеговина получает природный газ только с одного направления и из одного источника. Это серьезный риск, особенно в зимние месяцы. Южное соединение — это стратегический проект, который позволяет нам диверсифицировать источники и маршруты поставок, повысить безопасность и создать более стабильную энергетическую систему», — сказал глава Федерального министерства энергетики Ведран Лакич.

Переговоры о строительстве Southern Interconnector активизировались в прошлом году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Berliner Zeitung отмечает, что в обсуждениях участвовали относящиеся к окружению Трампа фигуры. Среди них — адвокат Джесси Бинналл и политический консультант Джо Флинн, которые представляют интересы AAFS Infrastructure and Energy. В переговорах принимает участие посольство США в Боснии и Герцеговине. В начале декабря глава дипмиссии Джон Гинкель сообщил, что встретился с лидерами правящей коалиции правительства БиГ. По его словам, начало строительства Southern Interconnection запланировано на 2026 год.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод, соединяющий Россию и Турцию. Проходит по дну Черного моря. Введен в эксплуатацию в январе 2020 года. Состоит из двух ниток, по одной из которых газ поступает в Турцию, по другой — в страны Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год.