USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Американцы построят альтернативу «Турецкому потоку»

15:36 290

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины официально приняло письмо о намерениях от американской компании AAFS Infrastructure and Energy, которое предусматривает строительство газопровода Southern Interconnection (Южное соединение), соединяющего БиГ с Хорватией. Об этом сообщает боснийское издание N1 со ссылкой на власти.

Предполагается, что новый трубопровод свяжет Боснию и Герцеговину с терминалом сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк и таким образом создаст альтернативу «Турецкому потоку», по которому в БиГ через Сербию поступает российский газ. На данный момент альтернативных источников газа у Боснии и Герцеговины нет. Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Письмо о намерениях AAFS Infrastructure and Energy также включает строительство газовых электростанций, расширение трубопровода Кладань-Тузла и модернизацию международных аэропортов Сараево и Мостар.

«Сегодня Федерация Босния и Герцеговина получает природный газ только с одного направления и из одного источника. Это серьезный риск, особенно в зимние месяцы. Южное соединение — это стратегический проект, который позволяет нам диверсифицировать источники и маршруты поставок, повысить безопасность и создать более стабильную энергетическую систему», — сказал глава Федерального министерства энергетики Ведран Лакич.

Переговоры о строительстве Southern Interconnector активизировались в прошлом году после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Berliner Zeitung отмечает, что в обсуждениях участвовали относящиеся к окружению Трампа фигуры. Среди них — адвокат Джесси Бинналл и политический консультант Джо Флинн, которые представляют интересы AAFS Infrastructure and Energy. В переговорах принимает участие посольство США в Боснии и Герцеговине. В начале декабря глава дипмиссии Джон Гинкель сообщил, что встретился с лидерами правящей коалиции правительства БиГ. По его словам, начало строительства Southern Interconnection запланировано на 2026 год.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод, соединяющий Россию и Турцию. Проходит по дну Черного моря. Введен в эксплуатацию в январе 2020 года. Состоит из двух ниток, по одной из которых газ поступает в Турцию, по другой — в страны Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год.

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 276
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1522
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2144
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7706
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7420
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4545
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1962
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2743
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2864
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5270

ЭТО ВАЖНО

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 276
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1522
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2144
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7706
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7420
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4371
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4545
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1962
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2743
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2864
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5270
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться