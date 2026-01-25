USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Бурный разговор Трампа и премьера Дании

15:48 1171

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп провел 45-минутный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, посвященный Гренландии. Детали разговора приводит газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники из европейских кругов.

По данным издания, 7 января 2025 года, еще до вступления в должность, Трамп впервые допустил возможность использования военной силы для присоединения Гренландии к США. Как пишет NYT, Трамп «отчитывал» датского премьера 45 минут. Эта тема вызвала бурное обсуждение и стала поводом для напряженного разговора с Фредериксен на следующей неделе.

Датский премьер в интервью The New York Times отметила, что президент США «умеет говорить очень четко», а она сама тоже стремится формулировать свои мысли ясно. Тем не менее она отказалась раскрывать подробности разговора, заявив, что «телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами».

Трамп неоднократно говорил, что США должны установить контроль над Гренландией для национальной безопасности. Он утверждал, что в противном случае остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались. По данным Axios, соглашение позволит США усилить военное присутствие на острове.

Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 228
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 908
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 8476
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 1651
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4580
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 1197
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
14:16 2753
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 6369
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 822
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 2669
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 3128

ЭТО ВАЖНО

