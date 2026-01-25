Кремль с нетерпением ждет ухода Каллас

USD 1.7000
Руководство Евросоюза представляет собой «некомпетентных функционеров», не способных смотреть в будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс.

По его утверждению, «это, к сожалению, вырождение политиков, которые находятся у власти. От этого страдает вся система международных отношений. Да, они некомпетентны».

По уверению Пескова, Россия «никогда ничего не будет обсуждать» с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас: «Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

Представитель Кремля считает, что в руководстве Евросоюза сейчас нет «политических визионеров»: «Это какие-то функционеры малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня».

Ранее Кая Каллас сообщила, что ЕС выделит €10 млн на создание спецтрибунала для привлечения к ответственности руководства РФ за их роль в российско-украинской войне. «Российское руководство ответственно за эту войну — и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности», — написала она в соцсети X.

