Фарах Пехлеви скорбит и надеется

Вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви, находящаяся в изгнании, выступила с заявлением, в котором выразила скорбь по погибшим во время протестов иранцам.

В своем обращении, которое приводит Iran International, Фарах Пехлеви заявила, что эти смерти оставили «глубокую рану в душе Ирана», подчеркнув, что сейчас как никогда важно «объединиться на основе солидарности и человечности».

«Мы продолжим хранить память обо всех мучениках свободы Ирана, отстаивая истину, справедливость и человеческое достоинство. Свет восторжествует над тьмой», — написала Пехлеви.