Москва пошла в отказ?

Фарах Пехлеви скорбит и надеется

16:28 1198

Вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви, находящаяся в изгнании, выступила с заявлением, в котором выразила скорбь по погибшим во время протестов иранцам.

В своем обращении, которое приводит Iran International, Фарах Пехлеви заявила, что эти смерти оставили «глубокую рану в душе Ирана», подчеркнув, что сейчас как никогда важно «объединиться на основе солидарности и человечности».

«Мы продолжим хранить память обо всех мучениках свободы Ирана, отстаивая истину, справедливость и человеческое достоинство. Свет восторжествует над тьмой», — написала Пехлеви.

17:39 2
17:26 231
16:45 910
10:14 8478
16:13 1655
03:03 4580
16:28 1199
14:16 2754
01:41 6369
15:28 822
14:33 2671

