USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Сирия открыла гуманитарные коридоры

16:43 469

Министерство обороны Сирии объявило, что откроет гуманитарные коридоры в Хасеке и Алеппо для доставки гуманитарной помощи, сообщает госагентство SANA.

Согласно информации, коридоры будут открыты в ближайшее время после завершения необходимых приготовлений.

Также сообщается, что в рамках кампании по восстановлению региона после выхода оттуда «Сирийских демократических сил» (SDF) Центральный комитет по оказанию помощи Алеппо в координации с организациями ООН отправил конвой из 24 грузовиков с медицинскими, гуманитарными и логистическими грузами в район Айн-аль-Араб в пригороде провинции.

Кроме того, государственное телевидение Сирии объявило об освобождении 126 заключенных в возрасте до 18 лет из тюрьмы Аль-Актан в провинции Ракка, где содержатся боевики ИГИЛ. Согласно сообщению, тюрьма перешла под контроль правительства в рамках соглашения с SDF.

20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 3
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 232
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 910
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 8479
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 1656
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4580
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 1200
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
14:16 2754
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 6369
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 822
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 2671

ЭТО ВАЖНО

20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 3
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 232
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 910
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 8479
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 1656
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4580
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 1200
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
14:16 2754
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 6369
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 822
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 2671
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться