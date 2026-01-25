Сирия открыла гуманитарные коридоры

Министерство обороны Сирии объявило, что откроет гуманитарные коридоры в Хасеке и Алеппо для доставки гуманитарной помощи, сообщает госагентство SANA.

Согласно информации, коридоры будут открыты в ближайшее время после завершения необходимых приготовлений.

Также сообщается, что в рамках кампании по восстановлению региона после выхода оттуда «Сирийских демократических сил» (SDF) Центральный комитет по оказанию помощи Алеппо в координации с организациями ООН отправил конвой из 24 грузовиков с медицинскими, гуманитарными и логистическими грузами в район Айн-аль-Араб в пригороде провинции.

Кроме того, государственное телевидение Сирии объявило об освобождении 126 заключенных в возрасте до 18 лет из тюрьмы Аль-Актан в провинции Ракка, где содержатся боевики ИГИЛ. Согласно сообщению, тюрьма перешла под контроль правительства в рамках соглашения с SDF.