Кремль следит за планами США по «Золотому куполу»

В Кремле заверили, что российские военные будут следить за реализацией планов США по созданию системы ПРО «Золотой купол», в том числе в контексте возможного размещения в Гренландии элементов этой системы.

«Что это будет за «купол»? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что часть американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют разместить в Гренландии. В интервью телеканалу Fox Business Трамп сказал, что «Золотой купол» будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем».

ЭТО ВАЖНО

