USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Аэропорт на месте бывшей советско-российской военной базы

17:20 427

Новый международный аэропорт Тбилиси построят в поселке Вазиани, где до 2007 года располагалась одна из военных баз РФ, в том числе аэродром ВВС России. Об этом заявила заместитель министра экономики Тамар Иоселиани со ссылкой на постановление грузинского правительства, сообщает Interpressnews.

«Аэропорт в Вазиани планируется ввести в эксплуатацию к концу 2031 года. Его пропускная способность будет в четыре раза больше, чем у аэропорта Тбилиси, и он сможет обслуживать 20 млн пассажиров в год», — сказала Иоселиани.

Замминистра отметила, что аэропорт Вазиани «будет единственным в столице»: когда он начнет работать, нынешний международный аэропорт имени Шоты Руставели в пригороде Тбилиси Новоалексеевка перестанет существовать.

Специальная правительственная комиссия, изучившая перспективы развития международного аэропорта в Новоалексеевке, пришла к выводу, что у аэропорта имени Шоты Руставели «нет возможностей по расширению». В 2025 году этот аэропорт обслужил немногим более 5 млн пассажиров.

Действующие аэропорты в Тбилиси и Батуми управляются турецкой компанией TAV-Georgia. Срок действия договора с этой компанией истекает в 2031 году.

Военный аэродром советской, затем российской армии в Вазиани был одним из крупнейших на Южном Кавказе. В 1999 году во время Стамбульского саммита ОБСЕ Грузия и Россия достигли договоренности о поэтапной ликвидации военных баз РФ в Вазиани, Ахалкалаки, Батуми и Гудауте. С 2007 года на бывшей Вазианской базе ежегодно проводились военные учения под эгидой НАТО с участием военнослужащих США и ряда европейских государств.

20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 6
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 235
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 915
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 8482
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 1661
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4582
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 1204
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
14:16 2756
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 6370
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 823
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 2674

ЭТО ВАЖНО

20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 6
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 235
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 915
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 8482
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 1661
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4582
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 1204
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде
Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде новый поворот
14:16 2756
Какую операцию готовят США в Иране?
Какую операцию готовят США в Иране? haqqin.az разбирает с экспертом в области контрразведки Сергеем Мигдалем
01:41 6370
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 823
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 2674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться