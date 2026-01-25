Си сам будет руководить армией Китая

После серии антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных военных чиновников в Центральном военном комитете (ЦВС) КНР осталось всего два человека, один из них — сам Си. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны, отмечает FT.

Накануне Министерство обороны Китая сообщило о начале расследования в отношении заместителя председателя ЦВС Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Чиновников подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», говорится в заявлении министерства. Решение о начале расследования принял Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Теперь в ЦВС остались Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года.

По официальным данным, за 2025 год в Китае привлекли к ответственности за коррупцию 69 чиновников на уровне региональных министерств и выше. Всего за прошедший год было расследовано более 1 млн дел о коррупции, к ответственности привлечены 983 тыс. человек.