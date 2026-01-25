20 минут на интернет иранским бизнесменам

В Иране власти разрешают бизнесменам пользоваться интернетом всего 20 минут в день. Как пишет Radio Farda, об этом заявил глава Ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири.
По его словам, в течение этого времени бизнесмены пользуются интернетом под контролем правительства: «Трейдерам необходимо зарегистрироваться для доступа в интернет, после чего им разрешается пользоваться сетью в течение 20 минут под наблюдением контролера. Это совершенно неприемлемо. Этого времени недостаточно».
На фоне протестов в Иране уже более трех недель доступ к интернету полностью заблокирован властями. Хотя официальные СМИ заявляли, что интернет восстановят в субботу, этого так и не произошло. Международные правозащитники утверждают, что иранские власти отключили интернет, чтобы скрыть информацию об убийствах в стране. Есть и те, кто заявляет, что Иран создал «белый список» для доступа в интернет (то есть сайты, разрешенные правительством).
Radio Farda отмечает, что отключение интернета привело к тому, что бизнесмены в стране потеряли миллионы долларов, а инфляция в Иране еще больше выросла.