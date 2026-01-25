USD 1.7000
Израиль бомбит Ливан: уничтожает объекты «Хезболлы»

Армия обороны Израиля атаковала боевиков «Хезболлы» на объекте по производству вооружений на юге Ливана.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал здание, из которого действовали боевики террористической организации «Хезболла» в районе Бир ас-Сансал на юге Ливана. В последнее время ЦАХАЛ выявил активность боевиков организации в здании, которое использовалось как объект по производству вооружений», - цитируют израильские СМИ заявление ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ также нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в районе Бекаа. «Деятельность боевиков террористической организации Хезболла в инфраструктуре, подвергшейся атаке, является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для государства», - указали в пресс-службе.

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 587
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 788
Скоро начнется?
Скоро начнется? обновлено 18:21
18:21 4790
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 1122
20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 1318
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1268
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 1983
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9303
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 2929
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4734
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 2181
