Израиль бомбит Ливан: уничтожает объекты «Хезболлы»

Армия обороны Израиля атаковала боевиков «Хезболлы» на объекте по производству вооружений на юге Ливана.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал здание, из которого действовали боевики террористической организации «Хезболла» в районе Бир ас-Сансал на юге Ливана. В последнее время ЦАХАЛ выявил активность боевиков организации в здании, которое использовалось как объект по производству вооружений», - цитируют израильские СМИ заявление ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ также нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в районе Бекаа. «Деятельность боевиков террористической организации Хезболла в инфраструктуре, подвергшейся атаке, является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для государства», - указали в пресс-службе.