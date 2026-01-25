USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Курдянки маршируют

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:17 1122

Камышлы (Сирия). Курдянки из Сирийских демократических сил (СДФ) маршируют во время военного парада

Миннеаполис (США). Мужчина, арестованный федеральными агентами за несколько мгновений до этого, сбегает в наручниках после применения слезоточивого газа

Лиркен (Чили). Общественные активисты, перевозящие продукты питания пострадавшим от лесных пожаров

Квебек (Канада). Премьер-министр Канады Марк Карни и фигура снеговика во время зимнего карнавала

Каракас (Венесуэла). Траурная церемония в память о погибших в ходе операции США по захвату Николаса Мадуро

Мурри (Пакистан). Люди пробираются сквозь снежную бурю

Мосул (Ирак). Дети играют во время снегопада

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 590
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 789
Скоро начнется?
Скоро начнется? обновлено 18:21
18:21 4792
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 1123
20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 1319
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1268
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 1985
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9303
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 2929
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4734
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 2182

