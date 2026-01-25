Курдянки маршируют

Камышлы (Сирия). Курдянки из Сирийских демократических сил (СДФ) маршируют во время военного парада
Миннеаполис (США). Мужчина, арестованный федеральными агентами за несколько мгновений до этого, сбегает в наручниках после применения слезоточивого газа
Лиркен (Чили). Общественные активисты, перевозящие продукты питания пострадавшим от лесных пожаров
Квебек (Канада). Премьер-министр Канады Марк Карни и фигура снеговика во время зимнего карнавала
Каракас (Венесуэла). Траурная церемония в память о погибших в ходе операции США по захвату Николаса Мадуро
Мурри (Пакистан). Люди пробираются сквозь снежную бурю
Мосул (Ирак). Дети играют во время снегопада