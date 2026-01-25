Америке грозит новый шатдаун

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что его однопартийцы намерены заблокировать законопроект о госрасходах после гибели мужчины в Миннеаполисе в результате действий агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

The New York Times сообщила, что погибшим оказался Алекс Джеффри Претти, работавший медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. Как отмечает издание, судимостей у него не было. В Министерстве внутренней безопасности США при этом заявили, что 37-летний мужчина, застреленный 24 января, был вооружен пистолетом.

Между тем видеозапись инцидента, запечатлевшая момент трагедии, указывает на иное: в руках у Претти находился телефон, а не оружие. Мужчина подошел к сотрудникам ICE, после чего те повалили его на землю. Затем, по данным The New York Times, агенты произвели не менее десяти выстрелов.

«Демократы добивались разумных реформ в законопроекте о расходах Министерства внутренней безопасности, но из-за отказа республиканцев противостоять президенту Трампу законопроект Министерства внутренней безопасности крайне неадекватен для пресечения злоупотреблений со стороны ICE. Я проголосую против», – написал Шумер в X.

Он также отметил, что демократы в Сенате не обеспечат необходимое число голосов для принятия закона о бюджетных ассигнованиях, если в пакет будет включен документ о финансировании Министерства внутренней безопасности. Как поясняет CNN, часть демократов выступают против выделения средств этому ведомству после стрельбы в Миннеаполисе.

Сенату США необходимо утвердить законопроект о государственных расходах до полуночи 30 января, что позволит избежать частичной приостановки работы правительства. До этого момента действует временный бюджет, а без принятия документа о постоянном финансировании стране вновь может грозить шатдаун.

Напомним, в начале января в ходе одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые акции протеста. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал гибель женщины «трагедией, которую она сама создала». Президент Дональд Трамп, в свою очередь, после очередного инцидента подверг критике власти Миннесоты.

В конце декабря 2025 года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис – Сент-Пол. В так называемые «города-близнецы» были направлены тысячи федеральных агентов.