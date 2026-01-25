USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Америке грозит новый шатдаун

18:24 646

Правительству США вновь может грозить шатдаун на фоне резонансных действий федеральных силовиков в Миннесоте, сообщает CNN.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что его однопартийцы намерены заблокировать законопроект о госрасходах после гибели мужчины в Миннеаполисе в результате действий агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

The New York Times сообщила, что погибшим оказался Алекс Джеффри Претти, работавший медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. Как отмечает издание, судимостей у него не было. В Министерстве внутренней безопасности США при этом заявили, что 37-летний мужчина, застреленный 24 января, был вооружен пистолетом.

Между тем видеозапись инцидента, запечатлевшая момент трагедии, указывает на иное: в руках у Претти находился телефон, а не оружие. Мужчина подошел к сотрудникам ICE, после чего те повалили его на землю. Затем, по данным The New York Times, агенты произвели не менее десяти выстрелов.

«Демократы добивались разумных реформ в законопроекте о расходах Министерства внутренней безопасности, но из-за отказа республиканцев противостоять президенту Трампу законопроект Министерства внутренней безопасности крайне неадекватен для пресечения злоупотреблений со стороны ICE. Я проголосую против», – написал Шумер в X.

Он также отметил, что демократы в Сенате не обеспечат необходимое число голосов для принятия закона о бюджетных ассигнованиях, если в пакет будет включен документ о финансировании Министерства внутренней безопасности. Как поясняет CNN, часть демократов выступают против выделения средств этому ведомству после стрельбы в Миннеаполисе.

Сенату США необходимо утвердить законопроект о государственных расходах до полуночи 30 января, что позволит избежать частичной приостановки работы правительства. До этого момента действует временный бюджет, а без принятия документа о постоянном финансировании стране вновь может грозить шатдаун.

Напомним, в начале января в ходе одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые акции протеста. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал гибель женщины «трагедией, которую она сама создала». Президент Дональд Трамп, в свою очередь, после очередного инцидента подверг критике власти Миннесоты.

В конце декабря 2025 года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис – Сент-Пол. В так называемые «города-близнецы» были направлены тысячи федеральных агентов.

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 597
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 792
Скоро начнется?
Скоро начнется? обновлено 18:21
18:21 4799
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 1131
20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 1323
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1268
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 1991
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9305
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 2934
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4735
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 2185

ЭТО ВАЖНО

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 597
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 792
Скоро начнется?
Скоро начнется? обновлено 18:21
18:21 4799
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 1131
20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39 1323
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1268
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 1991
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9305
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями все тот же новый поворот
16:13 2934
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4735
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28 2185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться