Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов

Таклобан (Филиппины). Журналистка Френчи Мэй Кумпио признана виновной в «финансировании коммунистических повстанцев» и после 6 лет ареста приговорена к 12 годам тюремного заключения, правозащитные организации назвали этот вердикт «абсурдным»

Миннеаполис (США). Федеральные агенты применили перцовый спрей против протестующих

Гуаренас (Венесуэла). Шествие с требованием освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес после их захвата американскими войсками

Хасеке (Сирия). Женщины-заключенные собираются в лагере Аль-Холь после того, как сирийское правительство взяло его под свой контроль после вывода Сирийских демократических сил (СДС)

Порт-о-Пренс (Гаити). Полиция и жители пытаются потушить пожар, устроенный членами банды на бронированном полицейском автомобиле в контролируемом уличными бандами районе столицы

Кеннарит (Ливан). После израильского авиаудара по деревне на юге Ливана

Эдинбург (Шотландия). Портрет поэта Роберта Бернса, написанный художником Генри Рейберном, выставлен в Национальной галерее Шотландии. Картина считалась пропавшей в течение 200 лет и была найдена во время уборки дома в графстве Суррей в 2025 году

