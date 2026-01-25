Мурманск остался без света: горожанам раздают продукты

Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Мурманской области из-за «затяжного характера аварии» – упали пять опор ЛЭП, в результате чего жители одного из городов региона остались без электроснабжения, сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, специалистам «Россетей» при круглосуточной работе пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Он отметил, что ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия и крайне сложный рельеф местности. Губернатор подчеркнул, что введение режима ЧС позволит привлекать дополнительную технику и материалы частных компаний.

Тем временем мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что жители города в условиях отсутствия электроснабжения могут бесплатно получить продуктовые наборы. Так, в городе работают 19 пунктов помощи, включая полевые кухни и точки раздачи продуктов.

Кроме того, открыты учреждения культуры и образования, где можно согреться, разогреть пищу, выпить чай и зарядить телефоны и другие устройства.

Отключение электроэнергии в Мурманске и ряде населенных пунктов ЗАТО Североморск произошло 23 января. В «Россетях Северо-Запад» сообщили, что в пригороде Мурманска из-за неблагоприятных погодных условий – метели и шквалистого ветра – произошло падение опор линий электропередачи.

В Следственном комитете заявили, что пять опор ЛЭП, упавших под Мурманском, эксплуатировались с 1960–1980-х годов при нормативном сроке службы в 40 лет. Ведомство проводит проверку, возбуждено уголовное дело о халатности.