Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан

Израильская делегация из 40 бизнесменов под руководством главы МИД Гидеона Саара вылетела в Азербайджан и Казахстан, сообщают израильские СМИ.

Поездка направлена на укрепление двусторонних политических и экономических отношений.

Программой визита предусмотрены официальные мероприятия, а также контакты с представителями государственных ведомств и общественных организаций. Отдельное внимание планируется уделить встречам с представителями еврейских общин.

В Казахстане визит проходит на фоне присоединения страны к Авраамовым соглашениям. Кроме того, в Астане министр примет участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Саара сопровождает представительная торгово-экономическая делегация, в которую входят свыше 40 бизнесменов и представителей государственных структур Израиля. Участники делегации представляют сферы водных технологий и сельского хозяйства, кибербезопасности, инженерии, финансов, здравоохранения и другие отрасли.

По инициативе Саара в Баку и Астане также запланировано проведение бизнес-форумов. В их рамках состоятся встречи представителей израильской делегации с местными предпринимателями и деловыми кругами.

