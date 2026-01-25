Сторонники властей взялись за иранских диссидентов

Иранские диссиденты в Великобритании в тревоге после получения телефонных звонков и сообщений от сторонников властей исламской республики с угрозами убийства на британской территории.
Активисты, выступающие против режима в ИРИ, рассказали британской The Telegraph, что скрываются после получения анонимных угроз убийством от сторонников верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Об угрозах стало известно на фоне давления на правительство Великобритании с целью признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. В субботу протестующие собрались у Даунинг-стрит, требуя запрета его деятельности.
По словам иранских активистов, они стали получать сообщения с угрозами после того, как 28 декабря в Иране вспыхнули протесты .
Издание приводит слова Бахар, иранской диссидентки, которая сообщила, что в зашифрованном мессенджере Telegram ей пришло сообщение, содержащее ее домашний адрес и угрозу «отрубить голову». 8 января на стенах ее дома написали «ты кафир (неверный)» и «сионист».
Роберт Дженрик, бывший теневой министр юстиции от Консервативной партии, а ныне депутат парламента от партии Reform UK (лидер партии Найджел Фараж) заявил: «КСИР представляет угрозу на улицах Великобритании, и любое уважающее себя правительство запретило бы его деятельность… Угрозы убийством в адрес протестующих, выступающих против тиранического режима, являются тревожным сигналом о том, с чем нам приходится сталкиваться».
Ричард Тайс, заместитель лидера партии Reform UK , добавил: «Эти отвратительные угрозы убийством в адрес иранских диссидентов в Великобритании вызывают глубокую тревогу».