Сторонники властей взялись за иранских диссидентов

Иранские диссиденты в Великобритании в тревоге после получения телефонных звонков и сообщений от сторонников властей исламской республики с угрозами убийства на британской территории.

Активисты, выступающие против режима в ИРИ, рассказали британской The Telegraph, что скрываются после получения анонимных угроз убийством от сторонников верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Об угрозах стало известно на фоне давления на правительство Великобритании с целью признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. В субботу протестующие собрались у Даунинг-стрит, требуя запрета его деятельности.