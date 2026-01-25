Из России в изолятор: Франция задержала капитана нефтяного танкера

Судебные органы Франции приняли решение о помещении под стражу капитана нефтяного танкера Grinch, который ранее в январе был задержан французскими военными в Средиземном море, сообщил в воскресенье телеканал BFM-TV.

По данным телеканала, о принятом решении объявили в прокуратуре Марселя. Именно в порт этого города в субботу был доставлен танкер.

В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении судна начато предварительное расследование. Следствие исходит из того, что эксплуатация танкера могла осуществляться с нарушением действующих правовых норм.

Как отмечает BFM-TV, капитан судна является гражданином Индии.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы провели в Средиземном море операцию в отношении танкера, следовавшего из России. По его словам, действия военных осуществлялись в соответствии с международными правовыми нормами и при поддержке союзников, включая Великобританию.