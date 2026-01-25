USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Из России в изолятор: Франция задержала капитана нефтяного танкера

19:08

Судебные органы Франции приняли решение о помещении под стражу капитана нефтяного танкера Grinch, который ранее в январе был задержан французскими военными в Средиземном море, сообщил в воскресенье телеканал BFM-TV.

По данным телеканала, о принятом решении объявили в прокуратуре Марселя. Именно в порт этого города в субботу был доставлен танкер.

В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении судна начато предварительное расследование. Следствие исходит из того, что эксплуатация танкера могла осуществляться с нарушением действующих правовых норм.

Как отмечает BFM-TV, капитан судна является гражданином Индии.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы провели в Средиземном море операцию в отношении танкера, следовавшего из России. По его словам, действия военных осуществлялись в соответствии с международными правовыми нормами и при поддержке союзников, включая Великобританию.

Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
18:25
Скоро начнется?
Скоро начнется?
18:21
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют
18:17
20 минут на интернет иранским бизнесменам
20 минут на интернет иранским бизнесменам
17:39
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев»
16:45
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями
16:13
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками»
03:03
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
Фарах Пехлеви скорбит и надеется
16:28

