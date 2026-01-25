USD 1.7000
Украина получила новые дроны: они способны бить на 500 км

Французская компания EOS Technologie поставила Украине несколько ударных беспилотников Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км, сообщает телеканал France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани отметил, что для западных производителей поставки беспилотников в Украину представляют собой уникальную возможность проверить технику в условиях реальных боевых действий.

В частности, в июне 2025 года украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, в разработке которого принимала участие и EOS Technologie.

Впоследствии компания подтвердила факт передачи Украине нескольких ударных беспилотников Rodeur.

Как отмечает France 24, эта модель, способная выполнять как разведывательные задачи, так и атаки в режиме «камикадзе», в европейском контексте могла бы рассматриваться скорее как элемент «щита», тогда как на Украине используется в логике «меча».

Rodeur 330 запускается с помощью катапульты и способен находиться в воздухе до пяти часов. Заявленная полезная нагрузка дрона составляет 4 кг, дальность действия – до 500 км, размах крыльев – 3,3 м. Крейсерская скорость Rodeur достигает 120 км в час, максимальная высота полета – до 5 тыс. метров.

