Анкара объяснила радар в аэропорту Дамаска

«Утверждения о том, что Турция установила радиолокационную систему в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций, содержат дезинформацию», – говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы турецкого государства.

В администрации уточнили, что установленная в аэропорту Дамаска радиолокационная система управления воздушным движением применяется исключительно в гражданских целях. По информации турецкой стороны, оборудование было размещено по запросу сирийских властей и с учетом их потребностей, а его задача заключается в повышении эффективности контроля воздушного пространства и обеспечении безопасности полетов.

В заявлении также отмечается, что подобные сообщения носят спекулятивный характер и направлены на подрыв отношений Турции с дружественными, братскими и соседними государствами. Власти призвали не придавать значения таким публикациям.