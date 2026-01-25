USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Анкара объяснила радар в аэропорту Дамаска

19:22 1145

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвергла сообщения о якобы развертывании Анкарой радиолокационной системы в международном аэропорту Дамаска для военных целей.

«Утверждения о том, что Турция установила радиолокационную систему в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций, содержат дезинформацию», – говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации главы турецкого государства.

 

В администрации уточнили, что установленная в аэропорту Дамаска радиолокационная система управления воздушным движением применяется исключительно в гражданских целях. По информации турецкой стороны, оборудование было размещено по запросу сирийских властей и с учетом их потребностей, а его задача заключается в повышении эффективности контроля воздушного пространства и обеспечении безопасности полетов.

В заявлении также отмечается, что подобные сообщения носят спекулятивный характер и направлены на подрыв отношений Турции с дружественными, братскими и соседними государствами. Власти призвали не придавать значения таким публикациям.

Блэкаут дорого обходится Ирану
Блэкаут дорого обходится Ирану обновлено 20:48
20:48 2331
Зеленский назвал цену мира для Украины
Зеленский назвал цену мира для Украины НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:45 970
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат»
Генерал Евгений Ласийчук: «Если за сутки уничтожаем 100 российских военнослужащих – это плохой результат» украинская драма продолжается
17:10 3818
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп; все еще актуально
13:39 3925
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами»
Хаменеи дал приказ: «разогнать протесты любыми способами» обновлено 19:52
19:52 4487
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
Делегация Израиля отправилась в Азербайджан
19:00 2237
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов
Журналистка обвиняется в финансировании коммунистов объектив haqqin.az
18:25 1683
Курдянки маршируют
Курдянки маршируют объектив haqqin.az
18:17 2319
Си сам будет руководить армией Китая
Си сам будет руководить армией Китая
17:26 1855
Товарищ Си добивает «красных принцев»
Товарищ Си добивает «красных принцев» другой мир
16:45 2717
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 9992

